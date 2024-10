Lista dina top 10 bästa låtar när du kör bil (eller cyklar/åker tåg/buss).

Kan vara kul att hitta något nytt, nya låtar, och nya artister som man aldrig hade hört annars.

Som gör det lite roligare att sitta fast i köerna på essingeleden, eller i väntan på tåg/buss.

Enkla regler,

Måste vara 10 olika band/artister, och du måste länka till youtube-videon för varje låt.

Det hade varit för enkelt att bara säga "10 iron maiden låtar", eller bara skriva några låtar. Så! 10 olika artister/låtar med youtube-länkar!

Listan först, följt av youtube videosarna.

(för att lägga till videos i ditt inlägg, kopiera youtube-länken, klicka sen på vad som ser ut som en play-knapp på fz, står "video" när du håller musen över knappen), klistra in länken, klart.

Allt är för skojs skull, och i hopp om att jag och du kanske upptäcker lite ny bra musik.

Har du 20 favoriter och svårt att välja, skriv två inlägg.

Ja det är lite jobb och meck att få till alla länkar, men blir roligare för den som läser och lyssnar sen

Jag börjar:

Top 10 bästa låtarna i bilen:

Nation Of Language - Across That Fine Line

Chris Shape & Velvet Kills - Bela Legosis Dead

Frozen Plasma - Earthling

Fever Ray - Even It Out

Ladytron - Faces

VNV Nation - Invictus

Chvrches - Lies

Front 242 - Take One Radical G Remix

Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad

A Flock Of Seagulls - Wishing Extended Remix

