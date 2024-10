Jag hade ju bestämt mig, jag skulle inte låta mig luras av den vackra trailern och den unika storyn till Black Myth:Wukong. Jag har ju överlag väldigt svårt för spel i den numera omåttligt populära soulslike-genren och har bara tagit mig igenom ett par stycken, desto flera har jag gett upp. Ändå sitter jag nu här framför skärmen med kontrollen i handen – och tur var väl det skulle det visa sig.

En resa mot väst

Wukong bygger på den kinesiska sagen ”Journey to the west” där Sun Wukong har huvudrollen. Apkungen, född ur en sten, med övernaturliga krafter spelar en central roll i romanen men spelet utspelar sig efter romanen och istället är det en annan figur kallad ”The destined one” som jag tar kontrollen över. Då jag inte har läst romanen som spelet bygger på har jag inledningsvis svårt att förstå alla intriger och karaktärernas motivation. Som tur är, är det trots detta en väldigt episk historia som flera gånger får mig att le barnsligt i min gamingstol.

På min resa ska jag jaga rätt på en handfull reliker och det är sannerligen en vacker resa som jag bjuds på. Miljöerna är varierade och hissnande och jag måste ta mig igenom allt från lummiga skogar, iskalla dalar till eldsprutande berg. Grafiken är bland det vassaste jag sett och prestandan är för det mesta stabil. Jag spelar på PC och mitt 4060Ti klarar av att drar runt spelet i 60fps i 4K med DLSS med inställningarna på high. Emellanåt kan FPS:en droppa något, dock för det mesta vid cutscenes där en boss ska introduceras så det kan jag leva med.

På resan samlar jag på mig en rad förmågor som jag kan använda mot fiender och bossar. Det kan handla om allt från att frysa fiender, förvandla mig till en sten eller att trolla fram fem kopior av mig själv. Jag har också möjligheten att förvandla mig själv till unika karaktärer som t.ex kan utföra en brutalt stark attack men också låta mig transformeras till en annan karaktär under en längre tid. Det ger mig möjligheten att använda ett helt annat rörelsemönster och attacker som ger skada med eld, is eller gift.

Jag får också erfarenhetspoäng att lägga ut i ett gediget skilltree där jag till en början har svårt att veta vad jag ska fokusera på. Jag chansar och väljer att fokusera på en karaktär med hög chans att få en critical strike men i ärlighetens namn vet jag inte hur stor betydelse det har inledningsvis. Längre fram i spelet när jag får tillgång till vapen med mer unika stats framgång det emellertid att spelet skilltree låter dig skapa mer unika karaktärer än vad det först ger sken av. Skulle du göra ett misstag från första början behöver du inte oroa dig. Det är gratis att bygga om din karaktär hur många gånger du vill.

Bossar, bossar, bossar

Wukong har kallats för ett soulslike och det finns många likheter med titlarna från From Software. Spelet har sin version av bonfires där du respawnar när du dött, väljer spells och craftar vapen och rustningar. En skillnad är däremot att du inte förlorar den erfarenhet du samlat på dig när du dör vilket gör spelet mer förlåtande än till exempel Dark souls-spelen.

Den främsta likheten är dock bossar, eller rättare sagt svåra bossar. I Wukong kan du ta dig an lite över 100 bossar och det är på gott och ont. För även om jag kommer på mig själv med att längta efter nästa boss så fort jag slagit ner en till marken så kan det förstöra flowet i spelet. Ibland springer jag igenom vackra miljöer utan att ta in dem för att jag bara vill komma vidare i spelet. De allra flesta bossar erbjuder en rättvis och utmanande kamp där det är upp till dig som spelare att räkna ut vilka spells som fungerar bäst mot bossen när det kommer till just din spelstil. Lär du dig inte bossens attacker och håller tungan rätt i mun så är det ditt fel om du dör, precis som det ska vara. Tyvärr är ett tiotal bossar extremt frustrerande och det på fel sätt. Jag minns med fasa en drak-boss som envisades med att hålla sig i luften under stora delar av fighten vilket skapade extrem irritation. Bossen var inte speciellt svår men kändes inte helt rättvis alla gånger. Som tur är vägs detta upp av att några av spelets bossar är bland de absolut bästa jag någonsin sett i ett spel och lyckan nära jag äntligen lyckades besegra dem var oändlig.

Hur svårt är då spelet? I och med att du inte oroa dig för att bli av med erfarenhetspoäng samt att vanliga fiender inte är speciellt svåra att ta sig förbi så skulle jag säga att spelet är något lättare än t.ex. Elden ring. Därmed inte sagt att vissa bossar inte fått mig att skrika ut min frustration.

Väldigt nära men ändå inte riktigt där.

Under stora delar av mina genomspelningar så kändes detta som året spel för min del men särskilt under NG+ så kröp sig ett par irritationsmoment på. Dels det jag tidigare nämnt om vissa bossar men utöver det så känns spelet lite för utdraget. Särskilt spelets tredje kapitel känns alldeles för långt och utvecklarna hade kunnat tajta till det kapitlet för att spelet skulle kännas mer tillfredställande. Även kameran är ett problem under vissa fighter då den envisas med att fastna i märkliga vinklar som lätt leder till din död då du inte ser vilken attack bossen kastar mot dig. Jag önskar att jag kunnat ge Wukong högsta betyg i och med att det är en sådan stor överraskning men det faller precis på målsnöret och hade jag kunnat ge det 4.5 så hade jag gjort det. Om du tycker om soulslike-spel så kan jag starkt rekommendera spelet då det kommer att skänka dig runt 40 timmars spelglädje, om än med några irritationsmoment.