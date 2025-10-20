Söker spelvänner till Battlefield 6

1
Skriv svar
Permalänk
hat3sn0w
Medlem
Söker spelvänner till Battlefield 6

Hej på er! Jag köpte BF6 i helgen och har fått in några timmar i MP och testar nu även singel-player kampanjen.
Jag söker härmed trevligt folk att spela MP med, men notera dock att jag är en kass n00b och har helt värdelös K/D-ratio och dör mest hela tiden
PM:a mig vid intresse så skickar jag mitt namn på steam eller en friend-invite

signatur

Kan du läsa detta så har jag lärt mig att använda en Signatur. /cheer

! Redigera Citera
Permalänk
keffkebab
Backloggens befriare

Vad spelar du på?

Finns väl crossplay som jag förstått det, men tänker att det är relevant då många inte vill spela över konsol/pc-gränsen, åtminstone.

Min chef tjatar på mig varje dag att jag borde köpa det så vi kan lira ihop.

signatur

Ad hoc addendum

! Redigera Citera
Permalänk
bluebird
Medlem

Jag är lite taggad, mest för att det vore kul att spela spel ihop med några. Men det beror också på plattform.

! Redigera Citera
Permalänk
hat3sn0w
Medlem
Skrivet av keffkebab:

Vad spelar du på?

Finns väl crossplay som jag förstått det, men tänker att det är relevant då många inte vill spela över konsol/pc-gränsen, åtminstone.

Min chef tjatar på mig varje dag att jag borde köpa det så vi kan lira ihop.

Gå till inlägget

Jag spelar på PC.

signatur

Kan du läsa detta så har jag lärt mig att använda en Signatur. /cheer

! Redigera Citera
Permalänk
Devan
Releasehästryttare
Skrivet av keffkebab:

Min chef tjatar på mig varje dag att jag borde köpa det så vi kan lira ihop.

Gå till inlägget
! Redigera Citera
Permalänk
Mightybjorn
Medlem

Skickar dm

! Redigera Citera
1
Skriv svar
Heta nyheter Aktuella nyhetsdiskussioner
Nytt i forumet Aktiva diskussionstrådar
Aktiva
Obesvarade