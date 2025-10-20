Söker spelvänner till Battlefield 6
Hej på er! Jag köpte BF6 i helgen och har fått in några timmar i MP och testar nu även singel-player kampanjen.
Jag söker härmed trevligt folk att spela MP med, men notera dock att jag är en kass n00b och har helt värdelös K/D-ratio och dör mest hela tiden
PM:a mig vid intresse så skickar jag mitt namn på steam eller en friend-invite
Vad spelar du på?
Finns väl crossplay som jag förstått det, men tänker att det är relevant då många inte vill spela över konsol/pc-gränsen, åtminstone.
Min chef tjatar på mig varje dag att jag borde köpa det så vi kan lira ihop.
Jag spelar på PC.
