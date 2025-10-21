Lightguns på CRT
Halloj,
Jag har skrivit i en annan tråd om min stora lycka när jag efter många om och men landade en tjock-tv. Det har varit ett mål som legat sådär lagom i periferin i många år att jag någon gång ska ha utrustningen hemma för att kunna spela så mycket Time Crisis och House of the Dead som jag bara mäktar med.
Hur som helst. Jag lyckades hitta en alldeles fantastisk CRT för drygt två veckor sedan. Det blev en B&O Beovision 1. Min okunniga uppfattning och smått maniska googlande sa mig att det var en Premium-tv som verkligen skulle leverera den mest optimala av upplevelser för retrospel. Sagt och gjort köpte jag tv:n och nästan skrek ut när jag fick se hur fina mina PSX/SNES-spel blev på den "nya" tv:n.
Eftersom lightguns var en stor del av min uppväxt och alltid den typen av spel som jag automatiskt dras till när jag besöker de få arkadhallar som finns kvar så var det ett krav att tv:n skulle klara av detta. Det är en 60hz där flertalet youtube-videos vittnar om att lightguns fungerar ypperligt. Både på PS1, PS2 och Dreamcast.
Nu till mitt problem, som jag hoppas mer kunniga ska kunna hjälpa mig med att felsöka, och i bästa av världar, lösa. Jag har både G-Con 45 samt G-Con 2 för resp. konsol. Min G-Con 2 fungerar felfritt, jag har massvis med spelglädje i Crisis Zone (som hittills är det enda spel jag har i min ägo). När jag däremot startar upp Time Crisis 1 på PS1 med G-Con 45 så ser det till en början ut att fungera. Kalibrering går bra, menyer fungerar. Allt flyter helt enkelt på som det ska, tills jag startar upp Story- eller Special Mode. Så fort spelet startas på riktigt och jag ska börja panga loss så fungerar plötsligt pistolen enbart på halva skärmen. Det är "typ" den övre delen av skärmen som fungerar (försök till illustration nedan).
Det är så märkligt tycker jag. Jag kan mer eller mindre skjuta alla fiender ovanför den mediokra linje jag försökt illustrera ovan medan allting under denna linje är omöjligt. Dock fungerar även siktet under denna linje i just menyer, kalibrering etc.
Först trodde jag, trots att tv:n inte ska vara 100hz, att jag missat något. Att samma fel skulle visa sig med min G-Con 2 på PS2. Det som gör mig extra förvirrad är just att G-Con 2 fungerar felfritt. Ingenting är ur synk och pistolen levererar verkligen. Nog för att jag förstår att tekniken är bättre i en nyare pistol men det är min uppfattning att bägge pistolerna ändå använder samma teknik när det kommer till synken och hur de kalibreras. Jag blir inte klok på varför en fungerar, medan den andra inte gör det.
Som en liten bonus är House of the Dead 2 en lika stor kärlek i min retrosamling som Time Crisis, men avsaknaden av konsol och lightgun till detta har gjort att jag ännu inte kunnat testa om det fungerar. Ni som kan, finns det någon förklaring till att G-Con 45 beter sig såhär och är den mer besläktad med Dreamcast lightguns än G-Con 2 i det avseende att funktion kan påverkas. Framförallt tänker jag att om jag går och köper en Dreamcast med lightguns och ska chansa på att dem fungerar precis som G-Con 2 eller om jag bör utgå från att felet kommer kvarstå i och med att det är en något äldre konsol/teknik.
Jag tar tacksamt emot alla tips, länkar, förslag etc. som ni kan komma på.
Iochmed att bara den övre halvan fungerar så låter det spontant att det är något med uppdateringsfrekvensen när du kör ps1.
Tror du att det kan vara något med tv i så fall eller har pistolerna någon uppdateringsfrekvens som kan bli svajig?
Har också en beovision 1. Det du beskriver hände mig med house of the dead 2. Det funkade bra ett tag, sen helt plötsligt var det som det buggade ur och skotten kom inte alls där jag sköt. Men det var på min Sony tv. Har du testat att starta om tvn, konsolen, testat olika avstånd, pistolen registrear på ljus, det finns ingen störande lampa i rummet? Om tvn manuelt är iställt på 60hz?
Va frustrerande det låter att det plötsligt slutade fungera. I dagsläget är min tv placerad i ett hörn, bredvid ett fönster. Jag skjuter alltså "mot" fönstret nästan kan man säga. Jag har dragit ner persienner, dragit för gardiner etc. under dagtid, även testa spela när mörkret gjort sitt antågande utan några skillnader. Har lekt lite med inställningar för ljusstyrka och kontrast men även här upplever jag att det är helt oförändrat.
Hur kan jag se om tv:n är manuellt inställd på 60hz? Finns det något i servicemenyn jag kan ändra på för att säkerställa vad den kör? Ett tag vart jag rädd för att den var 100hz men kan inte hitta något som styrker det.
Jag har testat alla möjliga avstånd som rummet tillåter, även försökt skjuta från sidorna av tv:n för att se om det gör någon skillnad men det verkar inte påverka siktet alls.
Tror du att det kan vara något med tv i så fall eller har pistolerna någon uppdateringsfrekvens som kan bli svajig?
Tänker mer ifall PS1 kör i 50hz och tvn förväntar sig 60 eller 100hz då kan timingen bli fel när du kör story-mode samtidigt som menyn och kalibreringen fungerar då de kanske inte är lika känsliga för timingen.
Annars kan det vara en lampa eller nåt sånt som stör ut nedre halvan av skärmen.
Är både PS1 och PS2 PAL?
Brukar man kunna ändra detta på tv i så fall? Tänker om det finns någon fix.
Både PS1 och PS2 är PAL.
Jag har iof hela tiden på "mysbelysning" men den är otroligt svag, jag får testa att ha den avstängd ikväll och se om det gör någon skillnad.
Hur ser din fjärrkontroll ut? För det finns en om man har motordrivet stativ och sen finns det en annan.
Har du testat olika scart ingångar?
https://www.facebook.com/groups/1588002021455808/?ref=share
Gå med i denna grupp. Många som är väldigt kunniga
TV:ns vertikala synk / bildgeometri
B&O Beovision 1 är en otroligt snygg och skarp CRT, men den har en digital bildbehandling i vissa modeller (särskilt EU-versioner).
Det betyder att även om den är 60 Hz-kompatibel, så kan den ibland göra en lätt "vertikal stretching" eller intern omvandling som förskjuter hur pistolen uppfattar var bilden börjar.
Resultatet? Pistolen tror att bilden slutar där den egentligen bara byter skanningsläge. Därför fungerar bara övre halvan.
Test:
Gå in i Beovisionens servicemeny (håll in MENU, 0, 0, GO på fjärrkontrollen) och kontrollera att Picture format och Geometry är satta till “4:3” och inte “Auto” eller “16:9”.
Testa även att stänga av eventuella “Adaptive picture” eller “Digital scan” inställningar.
Tack snälla. Jag ska gå med och se om jag kan hitta en lösning där.
Gällande scart-ingångar så har jag inte kunnat testa dessa ännu. Min förhoppning är att en scart-adapter trillar ner i brevlådan under dagen.
Tack snälla! Det blir genast att kontrollera detta när jag kommer hem från jobbet. Försökte minska belysning igår och se om det gjorde någon skillnad men icke. Hoppas man kan fiddla lite med dessa inställningar då och få det att fungera.
Jag blir dock inte klok på varför just min G-Con 2 fungerar felfritt i förhållande till G-Con 45. Men å andra sidan så märkte jag igår när jag spelade att min G-Con 2 har gått från att täcka hela skärmen till att plötsligt inte längre reagera på drygt 4 - 5 cm av den nedersta delen av skärmen.
Tack snälla. Jag ska gå med och se om jag kan hitta en lösning där.
Gällande scart-ingångar så har jag inte kunnat testa dessa ännu. Min förhoppning är att en scart-adapter trillar ner i brevlådan under dagen.
Hur kopplar du in spelen? Komposit? Vad jag minns har den ingen kompositingång?
Jag har den inkopplad genom komposit på framsidan av tv:n. Scart-kontakterna har jag på baksidan, även läst att minst en av dessa bör vara komponent men vet inte om det möjligtvis kan göra någon skillnad i hur den läser signalerna för pistolen.
Kan slänga upp en bild senare idag. Jag har även testat min G-Con45 genom att direkt koppla den i tv:n (i och med att den har en passthrough RCA) men även testat genom Namco's AV-adapter som följde med pistolen. Problemet består oavsett hur jag kopplar in den.