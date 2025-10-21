Lightguns på CRT

Halloj,

Jag har skrivit i en annan tråd om min stora lycka när jag efter många om och men landade en tjock-tv. Det har varit ett mål som legat sådär lagom i periferin i många år att jag någon gång ska ha utrustningen hemma för att kunna spela så mycket Time Crisis och House of the Dead som jag bara mäktar med.

Hur som helst. Jag lyckades hitta en alldeles fantastisk CRT för drygt två veckor sedan. Det blev en B&O Beovision 1. Min okunniga uppfattning och smått maniska googlande sa mig att det var en Premium-tv som verkligen skulle leverera den mest optimala av upplevelser för retrospel. Sagt och gjort köpte jag tv:n och nästan skrek ut när jag fick se hur fina mina PSX/SNES-spel blev på den "nya" tv:n.

Eftersom lightguns var en stor del av min uppväxt och alltid den typen av spel som jag automatiskt dras till när jag besöker de få arkadhallar som finns kvar så var det ett krav att tv:n skulle klara av detta. Det är en 60hz där flertalet youtube-videos vittnar om att lightguns fungerar ypperligt. Både på PS1, PS2 och Dreamcast.

Nu till mitt problem, som jag hoppas mer kunniga ska kunna hjälpa mig med att felsöka, och i bästa av världar, lösa. Jag har både G-Con 45 samt G-Con 2 för resp. konsol. Min G-Con 2 fungerar felfritt, jag har massvis med spelglädje i Crisis Zone (som hittills är det enda spel jag har i min ägo). När jag däremot startar upp Time Crisis 1 på PS1 med G-Con 45 så ser det till en början ut att fungera. Kalibrering går bra, menyer fungerar. Allt flyter helt enkelt på som det ska, tills jag startar upp Story- eller Special Mode. Så fort spelet startas på riktigt och jag ska börja panga loss så fungerar plötsligt pistolen enbart på halva skärmen. Det är "typ" den övre delen av skärmen som fungerar (försök till illustration nedan).

Det är så märkligt tycker jag. Jag kan mer eller mindre skjuta alla fiender ovanför den mediokra linje jag försökt illustrera ovan medan allting under denna linje är omöjligt. Dock fungerar även siktet under denna linje i just menyer, kalibrering etc.

Först trodde jag, trots att tv:n inte ska vara 100hz, att jag missat något. Att samma fel skulle visa sig med min G-Con 2 på PS2. Det som gör mig extra förvirrad är just att G-Con 2 fungerar felfritt. Ingenting är ur synk och pistolen levererar verkligen. Nog för att jag förstår att tekniken är bättre i en nyare pistol men det är min uppfattning att bägge pistolerna ändå använder samma teknik när det kommer till synken och hur de kalibreras. Jag blir inte klok på varför en fungerar, medan den andra inte gör det.

Som en liten bonus är House of the Dead 2 en lika stor kärlek i min retrosamling som Time Crisis, men avsaknaden av konsol och lightgun till detta har gjort att jag ännu inte kunnat testa om det fungerar. Ni som kan, finns det någon förklaring till att G-Con 45 beter sig såhär och är den mer besläktad med Dreamcast lightguns än G-Con 2 i det avseende att funktion kan påverkas. Framförallt tänker jag att om jag går och köper en Dreamcast med lightguns och ska chansa på att dem fungerar precis som G-Con 2 eller om jag bör utgå från att felet kommer kvarstå i och med att det är en något äldre konsol/teknik.

Jag tar tacksamt emot alla tips, länkar, förslag etc. som ni kan komma på.