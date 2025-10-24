Då var vi där, mitt grafikkort brann upp!

Skrivet av monsterbenke: jag är sjukskriven och lever på existensminimum i landet, så dom räknar ut själva att jag "inte har råd" trots att jag mer än väl kan betala det som behövs. den extrema räntan är dock ett stort problem. klarna är samma som sms-lån mer lr mindre så ja, det är sista alternativet. utan räntan vore det görbart iaf. men det skulle ta tid att betala. 5-600 i månaden är vad jag helst kan lägga så jag inte hamnar i trubbel. fattigdom till max vettu. Gå till inlägget

Ah jag förstår. Med all respekt, ingen god ide att köpa på kredit när man är sjukskriven. Bra att du bromsas.

Hade jag haft ett grafikkort liggandes så hade du fått det av mig.