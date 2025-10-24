Då var vi där, mitt grafikkort brann upp!
Min geforce 1070 gtx fick nyligen (5 dar sen lr nåt) smaka på att min liquid cooler läckte ut över hela skiten. Jag måste tyvärr fråga om någon har ett vettigt grafikkort som ligger å skräpar? helst av allt vill jag testa så mitt moderkort å mina pci-slots funkar som dom ska öht. för kan ej köpa saker på avbetalning av nån anledning. (bara testat på komplett.se). dom säger att jag är "för fattig". trots att jag fullt ut kan. hårda tider. vill fan bara lira bf6
Varför kan du inte köpa på avbetalning? Du säger att du kan, menas det med att du har en stadig inkomst utan anmärkningar?
Prova att köpa med Klarna.
Och om Klarna inte finns att välja så skaffa ett Klarna kort och betala med det så kan du välja avbetalning.
jag är sjukskriven och lever på existensminimum i landet, så dom räknar ut själva att jag "inte har råd" trots att jag mer än väl kan betala det som behövs. den extrema räntan är dock ett stort problem. klarna är samma som sms-lån mer lr mindre så ja, det är sista alternativet. utan räntan vore det görbart iaf. men det skulle ta tid att betala. 5-600 i månaden är vad jag helst kan lägga så jag inte hamnar i trubbel. fattigdom till max vettu.
det går, men igen, räntan. och existensminimum. många förstår inte riktigt vad det innebär, men jag kan säga att det innebär att jag har ca 4000-4500kr i månaden efter räkningarna. plus att jag har en dotter som är 5 varannan dag, hon kostar en del.
Ah jag förstår. Med all respekt, ingen god ide att köpa på kredit när man är sjukskriven. Bra att du bromsas.
Hade jag haft ett grafikkort liggandes så hade du fått det av mig.
Ja nä, jag fattar. Men det lät som att du ville ta på avbetalning men gick inte just genom Komplett så gav bara som förslag.
Ändå mer än vad jag har kvar efter räkningarna - och då jobbar jag heltid
Jag hade valt att vara anonym fast för transparensen och att du inte ska få femhundra kort skickade till dig samtidigt så skriver jag. Har ett 1070 som ligger och vilar som du kan få gratis. Om ingen annan har ett finare kort skickar jag det. DM:a mig på söndag om du inte får något annat erbjudande
ingen chans öht. det är till mat, kläder, nöjen, busskort, ALLT. jag har bokstavligen 600kr i veckan. om du jobbar och har mindre än det, då gör du något väldigt fel måste jag säga. sry. inget illa menat, just saying. INGEN som jobbar har mindre än existensminimum, det är därför det heter ExistensMinimum.
Jag jobbar med ekonomiskt bistånd till vardags, så jag förstår mer än väl att det är tajt. Hoppas det löser sig för dig, kanske även kan vara värt att kolla på Sweclockers om nån har nåt extra grafikkort att ge bort eller sälja till en överkomlig peng!
Jag hade valt att vara anonym fast för transparensen och att du inte ska få femhundra kort skickade till dig samtidigt så skriver jag. Har ett 1070 som ligger och vilar som du kan få gratis. Om ingen annan har ett finare kort skickar jag det. DM:a mig på söndag om du inte får något annat erbjudande
haha, anonym är ju inte ärligt! självklart kommer jag inte få 500 kort skickade fan. får jag ett så skriver jag ju det här direkt dessutom, och skryter om prestandan jag har garanterat inget bättre erbjudande, har få vänner, noll familj, och inga pengar. det är stenhårt just nu. jag DMar!
