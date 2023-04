Hej alla ni med ansvar för att spel håller bra kvalitet! Det här är alla gamers, och vi har en fråga till er: Var har ni gjort av er yrkesheder?

Nyligen frågade vi oss själva om vi tycker dagens spel är buggigare än förr. Trist nog sa tre fjärdedelar för att det är så. Ja ja, det är bara en simpel omröstning som inte berättar några vetenskapliga sanningar. Men det är en antydan om vad vi gamers tycker, nämligen att spelen ni släpper inte lever upp till våra förväntningar. De ger oss inte vad vi betalat för.

Det vi menar är att vissa av er (inte alla!) släpper igenom en del grejer som uppenbarligen inte var klara. Pc-versionen av The Last of Us är väl det främsta exemplet på sistone: den kändes som ett framstressat hafsverk. Vi menar, behöva vänta timmar för att ens kunna starta spelet, och sen mängder av rapporter om krascher, hackig bild och usel prestanda… Spelet är ju i grund och botten tio år gammalt, liksom! Eller ta EA Sports comeback på golfbanan nyligen: pc-versionen var trasig och även på konsol buggade det rätt grovt. Dessutom saknar det funktioner som varit standard i golfspel i flera decennier.

I väntan på spelstart.

Uppriktigt sagt känns det cyniskt av er att släppa spel i sådant skick. Det är liksom inte samma sak som att få köa nån timme när populära onlinespel släpps: där är orsaken uppenbar (typ DDoS) och problemet går ofta över. Men i de här fallen syns ju problemen så fort vi (och ni!) startar spelen – att 'inte se dem' är då ett aktivt val. Och därför undrar vi var er yrkesheder är.

Apropå det: ni får gärna sluta hålla inne på saker som borde ha ingått i spelen för att sen glatt tillkännage att ni lägger till dem senare, efter att ha "lyssnat på vår community". För vi har varit väldigt tydliga med vad vi vill ha, och om ni verkligen hade lyssnat skulle vi inte behöva köra Redfall i 30 bilder per sekund på Xbox Series när det släpps. Och vi som köpt EA Sports PGA Tour hade kunnat spöa golfbollen med både mus och treklickssving direkt. Och i Battlefield 2042 hade vi haft klasser för flera år sen.

Ja, jo – det är svårt att göra spel i dag. Visst är de gigantiska jämfört med förr, och vi anar nog alla hur svårt det måste vara att sy ihop så komplexa projekt under tidspress. Men det är inte perfektion vi kräver, utan känslan av att det ni säljer är något mer än bara ännu en produkt. Vi vill ha spel som ni kan vara stolta över att sälja. Det är väl ändå ett rimligt önskemål?

Mvh,

Spelarna. (Ni vet, de som är era kunder?)