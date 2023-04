Aj aj aj. Den nyss släppta pc-versionen av The Last of Us Part 1 blev snabbt utskälld på Steam. Många är fly förbannade på att spelet kraschar konstant och är notoriskt tungdrivet. Bara drygt var tredje röst är positiv efter nära 9 000 omdömen.

Så illa är det verkligen inte när jag testar spelet. Antalet krascher är noll, och frameraten ligger konstant över 60 bilder per sekund med två testdatorer som ligger rätt nära de rekommenderade systemkraven på Steam. Men. Det är lätt att se varför titeln får skäll, för polerad är den inte.

"Det tar en timme(!) för spelet att starta."

Det tar en timme(!) för spelet att starta. Att starta spelet tar en timme. Det är så lång tid två olika datorer behöver för att kompilera spelets shaders, vilket alltså krävs innan man kan ge sig ut i dystopin. När det väl är klart bjuder grafikinställningarna på mängder av alternativ, men det som sticker ut är hur mycket grafikminne som krävs. Med ett Geforce RTX 2080 Super med 8 GB grafikminne tar det slut rätt snabbt, och flera texturreglage måste sänkas för att komma under.

Det här spelet är VRAM-törstigt.

Med allt maxat matar spelet ur sig respektabla 45 bilder i sekunden i upplösningen 2 560 x 1 440 vid spontanmätning, men då hackar och pausar det så mycket att det inte är spelbart. Vilket är väntat med tanke på kortets ålder och att spelet säger sig vilja ha 11,5 GB VRAM. I stället spelar jag med DLSS påslaget och, som sagt, viss grafik nerdragen för att matcha kortets VRAM-mängd, och då matar datorn konstant ur sig en bra bit över 60 fps. Helt okej med andra ord. Spelet lider emellertid en del av stuttering, små hack eller pauser i grafikflytet. De är rätt korta men finns ändå där, och lär kunna irritera dem som är känsliga för sånt duktigt mycket.

"Allt som allt känns det tekniska opolerat"

Stundtals ser spelet bra ut, med vacker ljussättning och grönska i ett i övrigt betonggrått Boston. Andra gånger kan inte remake-fasande dölja det tio år gamla ursprunget, se till exempel bilden på Joel nedan. Allt som allt känns det tekniska opolerat, spelet borde inte kräva så här mycket minne eller ha dessa hack i bildflytet. Det ska man kunna begära av vilket nytt spel som helst. Det lider också av mindre kritiska bekymmer, som borttappade texturer och att jag flera gånger måste välja ljudkälla i Windows åt det.

Så om du redan köpt in dig på pc-versionen kan det nog vara klokt att vänta tills utvecklarna infriat optimeringslöftena, alternativt kolla in nån av Playstation-versionerna. Den senaste PS5-remaken är ju alldeles utsökt. Det är synd och skam att slarva med ett så här bra spel.

Testdator 1: Intel Core i9-10900X, Geforce RTX 2080 Super (8 GB VRAM), 32 GB RAM

Testdator 2: AMD Ryzen 5 5600X, Geforce RTX 3060 (12 GB VRAM), 16 GB RAM