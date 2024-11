En ny GTA VI-trailer kan komma fredag den 22 november, det spår denna Reddit-människa. Antagandet baseras på att Rockstar via månens olika faser ger oss ledtrådar om när nästa video från spelet dyker upp. Du får själv avgöra hur sannolikt detta känns. Men oavsett när nästa GTA VI-trailer släpps så kommer tittarsiffrorna bli astronomiska. Och det säger jag utan backning av lunära ledtrådar.

Den första trailern (se nedan) har 218 miljoner visningar när detta skrivs, och suget efter mer har fått jäsa i snart ett år nu. Men den stora frågan (efter releasedatumet) är om GTA VI kan bli lika monumentalt som GTA V?

Större, rentav?

Störst i spelhistorien?

Första GTA VI-trailern har visats 218 miljoner gånger.

Ryggmärgen säger ja – det är ju Rockstar! GTA-serien har stadigt växt sig starkare sedan del tre revolutionerade branschen, och den är numera numret större än så gott som allt annat. Och kända varumärken är som bekant det som lättast säljer spel. Likväl: ingen – inte ens Rockstar – kränger ett par hundra miljoner spel bara så där. GTA V passerade nyligen 205 miljoner sålda exemplar, och den är näst störst efter Minecraft och dess 300 miljoner nånting.

Dessa två titlar är ensamma om över 100 miljoner sålda spel. Att GTA V sålt mer än det dubbla säger något om hur stort det faktiskt är. Och vilken utmaning GTA VI har framför sig om det ska bli ännu större. Namnet GTA VI och Rockstars närmast unika anseende bör kunna ta spelet förbi 100-miljonersvallen. Men för att det ska passera femman, vilket moderbolaget Take-Two lär ha som mål, måste flera saker klaffa.

"Rockstar kunde trippeldippa med tre releaser"

En orsak till GTA V:s framgångar är när det släpptes: det debuterade helt perfekt i slutet av förrförra konsolgenerationen. Rockstar kunde trippeldippa med tre releaser (PS3/360, PS4/One och pc) på ett och ett halvt år. (Plus en fjärde till PS5/Xbox Series 2022 som bonus.) Del sex ligger också ganska bra till på den fronten: hösten 2025 ska det enligt plan släppas, men med eventuella förseningar kan det dröja till någon gång 2026. Då bör nästa generation vara ganska nära, inte minst om Xbox ger sig in i den tidigare än Playstation. Microsoft har ju inte släppt någon "Pro"-Xbox Series, och bör därför ha bråttom till skiftet. Dessutom kan Nintendo vilja vara med i leken med sin "Switch 2".

Om allt detta faller ut till Rockstars favör kan det bli fem GTA VI-releaser: PS5/Xbox Series, pc, "Switch 2", nästa Xbox och slutligen PS6.

Kan ni blir mer populära än femman?

Men även om GTA VI säljer i grindcore-tempo kommer det ta år att nå de riktigt stora siffrorna. 100 miljoner sålda GTA V tog fem år, och sen ytterligare drygt fem för att passera 200. Den prestationen fick därtill draghjälp av uttråkade hemmajobbare under covidpandemin.

"Dessutom måste Rockstar ha lite tur"

Nästa viktiga faktor är multiplayer. Femmas popularitet över tid hänger helt och hållet på GTA Online, multiplayer-läget som på något vis hela tiden hittar nya spelare. Receptet på den framgångssagan har nog ingen utvecklare – inte ens Rockstar. Det gick ju så där att göra samma sak till Red Dead Redemption 2: uppdateringarna upphörde efter bara något år.

Hur ska det gå, Lucia?

För att folk ska byta till onlinedelen i GTA VI måste den ha minst samma potential som femmans, gärna också heta nyheter och löften om mer av det goda framöver. Dessutom måste Rockstar ha lite tur, för spelhistorien har lärt oss att multiplayer-spel inte automatiskt blir stora bara för att de är bra. Fråga Titanfall.

Så GTA VI kommer få kämpa för att bli störst. Vio kommer behöva vänta många år på besked om det tar sig förbi femman, och ännu längre för att se om det kan utmana sjävaste Minecraft. Varumärket är nu så starkt så att potentialen finns. Men då måste Rockstar infria precis alla förväntningar, och bygga ett actionspel som inget annat i spelhistorien. Samt ha en skvätt flax.

De har gjort det förr. Och om någon ska göra det igen så är det dem.