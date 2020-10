Försening på försening, men nu ska ändå den experimentella early access-versionen av Baldur’s Gate III släppas. Du kan välja mellan att dra ned det via GoG eller Steam, samt lira över Stadia. Förutom till pc kan vi även spela det på mac-datorer.

Early access-versionen av spelet innehåller en liten del av vad som ska bli slutprodukten. Du kommer att kunna utforska den första akten, ta del av några raser och klasser, och kanske främst förkovra dig i det intrikata spelsystem som Larian Studios byggt. Förvänta dig alltså ingen fullvärdig storyupplevelse - spelet kommer att vara early access i åtminstone ett år.

Spelet kommer att finnas på distributörernas servrar 19:00 ikväll. Ladda upp med lösskägg och frigolityxor!

We've got a big surprise for Mac fans. Baldur's Gate 3 will also launch on Mac, tomorrow 10am PT! Now, Mac fans will very much be part of the Early Access journey. pic.twitter.com/7SwhlFswc5