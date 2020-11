Det avslutande kapitlet i Cuphead-sagan heter The Delicious Last Course och skulle inledningsvis ha släppts under 2019. Det försenades dock till 2020, och nu har utvecklaren Studio MDHR sedermera skjutit upp det igen, vilket troligen innebär att vi inte får se slutet på berättelsen förrän nästa år.

I ett inlägg på Twitter berättar de att det inte helt oväntat är Covid-19 som satt käppar i det ordspråkliga hjulet, och eftersom detta är det avslutande kapitlet vill de verkligen säkerställa att de lever upp till de höga förväntningar som det eminenta grundspelet gett upphov till – Fredrick gav det trots allt en lysande 5:a i FZ:s recension. De säger sig dock vara säkra på att detta DLC kommer vara deras bästa arbete hittills.

The Delicious Last Course kommer med en rad olika nyheter, inte minst den nya spelbara karaktären Ms. Chalice, nya vapen och charms samt en hel ö med tecknade upptåg att ge sig i kast med.