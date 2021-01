Då och då retas Bioware med smått och gott från Dragon Age 4 (eller vad det än må heta). Det avslöjades under The Game Awards 2018, och i december fick vi till sist en ny trailer. Givetvis fick vi inte heller då veta särskilt mycket men via nysläppta boken BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development avslöjas det närmast i förbifarten vart spelet styr kosan.

Eurogamer rapporterar att Tevinter Imperium blir skådeplatsen för fjärde spelet i serien. För konnässörer kommer detta knappast som en chock. Konceptskisser, menar man, ser ut att peka mot andra platser så som The Deep Roads (såklart) och (av allt att döma) glittrande Antiva City.

Dragon Age 4 släpps tidigast april 2022. Nyckelordet är nog "tidigast", då pågående pandemi lär ha omkullkastat många planer. Vi håller tummarna för att vi väntar på något riktigt gott. Snälla?