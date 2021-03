Vi kan dra det där standardintrot om hur Fallout 76 hade en minst sagt tuff release, i och hur det faktiskt har förbättrats med tiden, och med de myckna uppdateringarna och tilläggen. Eller så kan vi hoppa rakt på sak och berätta att Bethesda nu släppt en sån där populär “roadmap”, där de avslöjar lite om vad spelare kan vänta sig för uppdateringar under 2021.

Det ser ut som om det kommer att bli minst fyra olika uppdateringar, utspridda över årets kvarvarande måander. Nu till våren kommer Locked and Loaded, med C.A.M.P.-slottar, en ny Daily Ops-expansion, S.P.E.C.I.A.L.-loadouts, konsolsikte och sliders för crafting. Med mera. Sommar-uppdateringen ska heta Steel Reign, och där får vi se slutet story-arcen om The Brotherhood, såväl som nya platser med NPC:er och uppdrag.

Höstens uppdatering kommer ge oss “then next evolution of private worlds”, vad nu det kan innebära. Vintern rasar sedan in med eventet The Ritual och fyrstjärniga Legendary-vapen och rustningar. Samt C.A.M.P-husdjur!

Lirar du fortfarade Fallout 76, ellre funderar du på att hoppa på tåget? Dela med dig om dina tankar nere i kommentarsfätet!