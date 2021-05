Förra veckan gläntade Ubisoft på dörren till framtiden för The Division, där free to play-titeln The Division Heartland avslöjades vara på gång till pc i år eller 2022. Läste vi det finstilta kunde man se att det under titeln stod "A Ubisoft Original". Det är ett begrepp vi ska vänja oss vid framöver.

För Eurogamer berättar en talesperson för Ubisoft att man från och med nu kommer märka alla spel som byggs av Ubisoft-utvecklare på det här viset. Räkna således med att titlar som Far Cry 6 och Rainbow Six Quarantine båda är "A Ubisoft Original". Värt att nämna är att Ubisoft i dagsläget inte ger ut några titlar att tala om från externa studior. Kanske har de planer på annat framöver?

Samarbeten med indieutvecklare? Samarbeten överlag med andra talanger?

Det, eller så får vi vänja oss vid att i princip 100 procent av Ubi-titlarna får "A Ubisoft Original"-stämpeln. Vilket spel som släpps först med epitetet är oklart då vi i år ska få bland andra Far Cry 6, Riders Republic och Roller Champions. Dessutom är ett par Oculus-exklusiva VR-spel på gång.

Hinner Skull & Bones först tänker i alla fall jag käka upp min sjörövarhatt.