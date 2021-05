Playstation och pc var länge en mer eller mindre obefintlig kombination, och när man till sist släppte Horizon Zero Dawn på pc lät det inte som att vi skulle vänja oss. Däremot: när Days Gone också bekräftades ta vägen till pc utbrast Sony glatt att, javisst, det blir fler Playstation-spel på pc.

Playstation Studios har precis öppnat sin egen kuratorsida och där finns i nuläget en handfull spel plus dlc. Totalt 24 produkter. Riktigt intressant blir det när vi konstaterar att man har totalt 41 spel och dlc:er, men att bara 24 av dessa visas utåt. Hmmm!

Jim Ryan har sagt att beslutet om att släppa fler Playstation-spel på var ett ganska enkelt beslut att fatta. Vilket, eller vilka, som blir näst ut är svårt att sia om, men ser vill till PS4-gänget hittar vi bland andra Spider-Man-spelen, Uncharted 4, The Last of Us-duon, Ghost of Tsushima, Dreams, God of War och... ja, listan kan göras lång. Aktuella och exklusiva spel till mer färska Playstation 5 är Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart och Demon's Souls. Kort sagt: det finns en del att ta av.

Följer Sony trenden med Days Gone och Horizon (nya varumärken och tredjepersonsaction) borde Ghost of Tsushima ligga ganska bra till. Å andra sidan vill Sony kanske bredda sig till pc.

Days Gone släpps imorgon till pc, och förutom Steam får vi det även via Epic.