Redan 2018 gick ett Netflix-rykte om God of War, men det sköts snabbt ner. God of Wars starke man Cory Barlog antydde dock där och då att det skulle vara en bra matchning. Två år senare konstaterade han återigen att Netflix och God of War skulle passa ihop.

Sony har tidigare sagt att det inte finns några planer. Det återupprepas idag, när det står klart att man har tio spelfilmatiseringar på gång. En talesperson för Playstation berättar för New York Times att det fortfarande inte finns några filmatiseringsplaner för God of War. Då 2018 års mjuka God of War-reboot nådde 3,1 miljoner på tre dagar råder det knappast brist på intresse, men klart är att Sony i dagsläget tycker att Kratos, boy och kompani gör sig bäst på Playstation.

Playstation-spel vi väntar på i ny tappning är som bekant Uncharted-filmen och HBO-serien The Last of Us. Också Ghost of Tsushima och Twisted Metal har nämnts i spel-till-film-diskussioner.

God of War Ragnarök ska släppas i år till PS5 (och PS4?). Vi har dock inte sett skymten av det.