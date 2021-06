Det utannonseras och visas upp mycket spännande på E3 (missa inte redaktionens höjdpunkter från mässan), men dessvärre är det sällan konsumenterna får klämma på något själva. Så är dock inte fallet i Steam Next Fest, där fokus ligger på demos för kommande spel. Fler än 700 nya demos väntar på att liras och inkluderar allt från söta pusselspel till gastkramande skräckupplevelser.

Steam är lite halvdåliga på att lyfta fram de riktiga guldklimparna, så jag passar på att tipsa om den omvända stadsbyggaren Terra Nil, det mysiga överlevnadsspelet Len's Island, det visuellt säregna äventyrsspelet Sable och retro-slashern There Is No Light.

Som bekant finns det en hel del shovelware bland Steams indie-utbud, så se till att fylla på med era egna rekommendationer i kommentarerna.