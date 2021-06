Det är alltid svårt att summera de flodvågor av spel som sköljer över oss under E3-veckorna. Men FZ-reaktionen gör ett försök, och listar här sina personloga favoriter och höjdpunkter. Som vanligt när en grupp människor med olika utgångspunkter samlar sina tankar, blir det högt och lågt, spetsigt och trubbigt, svulstigt och lågmält. Vi hoppas att listan kan få er att få up ögonen för något ni missat.

Varsågoda, FZ-redaktionens mesta och bästa från E3 2021!

Fredriks favoriter

Starfield

Starfield-teasern träffade mig existentiellt djupare än jag kunnat ana. Samtidigt är jag rädd för att det bortom "vårt största mysterium"och"början på mänsklighetens sista resa" inte är mycket mer än Skyrim i rymden. Teasern lovar så mycket mer. Måtte löftet hålla.

Metroid Dread

Under E3 2017 avslöjades Metroid Prime 4. Sedan hände... ingenting. Nintendo verkar ha lärt sig av misstaget för det stilsäkra 2d-actionäventyret Metroid Dread avslöjades i dagarna och släpps om blott fyra månader. Ett hypetåg som, till skillnad från Prime 4, inte lär spåra ur.

Eiyuden Chronicle

Suikoden tillhör något av det vackraste jag vet. Att Konami tappat det och järngänget bakom spelet gått vidare till Eiyuden Chronicle var redan känt, men att det nischade rollspelet skulle få utrymme under världens största mainstream-mässa för spel gav mig rys. Snyggt, Xbox!

Assassin's Creed-planer

Man kan glädjas åt spel som inte blir utannonserade. Ubisoft bekräftade stora dlc-planer för Valhalla även under 2022, och därmed står det i princip klart att det inte blir något stort Assassin's Creed nästa år. Heller. Förnuftigt tänkt inför (gissar jag) Assassin's Creed Rome.

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale är förmodligen det bästa spelet på senare år som jag inte har spelat. Märkligt då det tycks bocka i mycket av vad jag efterfrågar.

Uppföljaren fick hur som helst fart på mina backlog-planer. Requiem ser ut som en fin mix mellan sol och sorg. Vackert vemod

Johan L:s val

Metroid – Dread

Att efter 16 år äntligen få en riktig 2D-uppföljare på Metroid var stort, även om det inte var helt oväntat. Mercurysteam bevisade sin passion för serien i remaken av Metroid 2 och nu får de ta ut svängarna i en riktig uppföljare. Spelet verkar ta tillbaka en del av skräcken från Metroid Fusion vilket är välkommet.

Zelda Breath of the Wild 2

Vad finns det att säga här egentligen? Väntan är stor och nu fick vi äntligen se lite mer av själva spelet. Som en homage till Skyward Swords får vi nu utforska himlen i Hyrule och det ser fantastiskt mysigt ut.

E Sports Boxing Club

Jag är MMA-fantast och älskar att EA satsar på UFC-spelen. Men jag saknar ändå Fight Night-serien och hoppas varje år EA ska få fingrarna ur. Istället blev det Steel City Interactive som fick plocka upp boxningshandskarna. E Sports Boxing Club ser riktigt bra ut med alla sina licenser och boxare. Kan det bli uppföljare på Fight Night vi aldrig fått?

Stalker 2

Jag gillade Stalker, det var opolerat, men hade sådan otroligt atmosfär. Nu fick vi äntligen nu efter så många år fick se mer av uppföljare och det ser minst lika atomsfäriskt ut. Förhoppnings vis har teknologi kommit ikapp spelet och vi får en mer poplerad upplevese denna gång. Hajpen är tillbaka i alla fall!

Jockes höjdare

Somerville

Vibbar av Inside, Kentucky Rouet Zero och The Walking Dead blandat med science fiction – Somerville stod ut och habegäret steg som saven i björken. Ser ut att bli ett makalöst äventyr.

Starfield

Så fick vi äntligen LITE mer kött på benen. Jag gillar det skitiga, avskalade uttrycket. Jag hoppas verkligen på mer än "bara" Skyrim in space.

Stalker 2

Go, lång gameplaytrailer som fick mig att vilja ha mycket mer. Älskar hur de kör ryska röster. Vi har väntat länge nu.

Replaced

The Last Night är fortfarande under utveckling, men kan kanske Replaced fylla utrymmet under väntan? Ett sorts trippel-A för pixeläventyr.

Rocksmith +

När jag väl köper min elgura kommer jag att köpa det här "spelet". Jag behöver någon som pushar. Kommer jag att bli en rockgud?

Tomas takes

Forza Horizion 5

Utseendet är inte allt, men när ny-konsolerna äntligen får visa vad de kan har pulsen svårt att hålla sig lugn. Höstens open world-Forza ser otroligt ut – hoppas bara Playground sätter körkänsla framför mer och mer och mer innehåll.

Stalker 2

Äntligen kom både gameplay-trailer och releasedatum! Men jag sätter inga stora pengar på att datumet infrias.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Den länge efterlängtade uppföljaren till Ubisofts snälla Xcom-släkting kanske inte revolutionerar genren. Men föregångaren var svårt underhållande, så förväntningarna är höga.

Planet of Lana

Fingetoppskänsla i trailern väcker längtan att bli Lana och få rädda sin syster. Är det 2022 snart?

Robins bästa

Metroid Dread

Efter 19 år får vi äntligen en uppföljare till det fantastiska Metroid Fusion. För mig kommer det bli superkul att få se vad Mercurystream hittar på. Väldigt nyfiken att ta reda på vad “the end of a story arc” betyder.

Metal Slug Tactics

Oväntad spin-off som fick mig att bli taggad direkt när jag såg trailern. Jag älskar Metal Slug och turordningsbaserade strider a lá XCOM, så jag tror det här kommer bli festligt.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Nytt JRPG från gänget som gav oss Suikoden-serien till Playstation. Ser väldigt mycket fram emot detta då det verkar bli samma typ av titel som Suikoden fast i en nyare tappning, vilket inte hänt sedan Playstation-tiden.

Calles lista

Contraband

Vi vet i princip ingenting, förutom att Avalanche är grymma på att göra fläskig action med mycket kreativ frihet och att detta utspelar sig på 70-talet där smuggling står i centrum. Jag kräver mängder med mustaschmöjligheter!

Starfield

Smutsig, “verklighetsförankrad” sci-fi var precis det jag önskade mig och bland det första vi ser är en halväten macka och ett rymdskepp med såväl yttre fläckar som stök inuti. Spelar ingen roll att det är först nästa år.

Replaced

Efter ett par år där pixelgrafik nästan alltid kombinerats med ordet “retro” känns det som att många spel nu kombinerar stilen med snygga effekter och tjocka lager av stämning. Cyberpunkig Castlevania - jag är på!

OlliOlli World

Tekniskt sett annonserat innan E3 men vi fick känna på det inför “mässveckan” och det känns lika tight som de tidigare spelen, med en ny avslappnad design. Det bjuder dessutom på lite nyheter i form av alternativa vägar och andra godsaker, såsom wallrides halfpipes!

Forza Horizon 5

Så förbannat snyggt! Förr var bilarna i racingspel det som verkligen stack ut, med reflektiv krom och mycket detaljer, men kolla på världen vi kommer att få bränna runt i här. Plattan i mattan!

Jonnys Trippel

Starfield

Jag försöker hålla mig hälsosamt skeptisk angående Bethesdas förehavanden, men det går inte. Så fort Starfield-trailern började rulla så väcktes den bekanta upptäckarglädje som senast infann sig i Skyrim. Ett "Elder Scrolls i rymden" skulle inte vara fel, men jag hoppas ändå att Bethesda tar sin spelmekanik till nya höjder med Starfield.

Stalker 2

Blyat säger jag bara. Ett av historiens mest atmosfäriska spel ska få en uppföljare, och den ser minst lika atmosfärisk ut. Lyckas de bibehålla kvaliteten i trailern och få spelvärlden att kännas ännu mer levande än i föregångaren så ser Zonen definitivt ut att bli en av mina favoritspelvärldar – igen.

Outer Worlds 2

E3-trailern gav väl i sig själv inte sådär jättemycket. Men tanken på ett Outer Worlds 2 där man filar bort ettans brister och framförallt tar steget från AA till AAA får det att kittlas i magen. Ett manus i klass med Fallout: New Vegas och massor av vykortsvackra, utomjordiska miljöer är vad jag vill se i The Outer Worlds 2.