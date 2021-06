Det har gått utför Project Zero (här) eller Zero (Japan) eller Fatal Frame (Nordamerika) sedan spelen blev exklusiva på Nintendo-format som Wii och 3DS. Kanske vågar vi oss på bättre tider när Project Zero: Maiden of Black Water, utöver Switch, släpps till pc, Playstation och Xbox i höst.

Ett förmodat smolk i glädjebägaren är visserligen att Maiden of Black Water från början är ett ganska ljummet mottaget Wii U-spel. Men man måste ju börja någonstans. Kanske kan detta som sämst bana väg för att de gamla spelen släpps på bred front igen. Som bäst? En värdig uppföljare.

Project Zero: Maiden of Black Water är det femte spelet i Koei Tecmo-serien. De tre första släpptes ursprungligen till PS2 och Xbox (även om krysslådan fick klara sig utan trean, The Tormented). Fjärde spelet, Mask of the Lunar Eclipse, blev dessvärre Wii- och Japan-exklusivt.

Vi minns (tyvärr) också 3DS-spinoffen Spirit Camera: The Cursed Memoir som sågades på FZ.