Norska Funcom, som numer ägs av Tencent, har haft på sig spenderbyxorna på sista tiden. För några månader sedan köpte de den svenska utvecklaren The Outsiders, och nu har de även förvärvat Cabinet Group.

Det innebär att de nu är ensamma ägare till en rad olika varumärken, inklusive Conan the Barbarian, Solomon Kane, Mutant Year Zero, Kult och Kull of Atlantis. De båda företagen har en lång historia av samarbete bakom sig, bland annat i form av bolaget Heroic Signatures, som de grundade tillsammans och som Cabinet Group nu kommer att bli en del av.

Planerna för framförallt Conan verkar vara stora, och de pekar på Fortnite som ett bra exempel på hur spel kan inkludera olika varumärken på innovativa sätt som når en betydligt bredare publik än tidigare. Just nu håller ett icke utannonserat spel på att utvecklas, och det kommer att kombinera många av karaktärerna från Robert E. Howards universum.