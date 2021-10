Alan Wake släpptes ursprungligen till Xbox 360 för mer än tio år sedan, men remastern har problem att prestera på konsoluppföljaren Xbox One. Youtube-kanalen ElAnalistaDeBits har, i vanlig ordning, ställt olika versioner mot varandra och den här gången är Xbox-bonanza som gäller. 360-Alan Wake jämförs med remastern till Xbox One, One X samt Series X|S.

Man ringar in att HDR-stöd saknas på varenda format, men det som framför allt är en röd flagga är rapporterna kring Xbox One-versionen, som delvis spiller över på dess kraftfullare One X-syskon. På båda nämns nämligen "oväntade krascher". Xbox One får skäll då frameraten i vissa mellansekvenser störtdyker och skapar osynk. I de mest hektiska stunderna får vi också stå ut med "mycket screen tearing" och för att ladda in vissa texturer måste du ladda om hela spelet.

Stök och bök. Slutsatsen är att det absolut finns förbättringspotential för remastern.