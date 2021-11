Redan när trailern kom var det tydligt att League of Legends-serien på Netflix skulle bli något speciellt. Framgången lät sig inte vänta, och många hyllar den som en av de bästa animerade serierna som Netflix släppt hittills. Detta backades upp av tittarsiffrorna, och på många håll i världen har Arcane legat i toppen av Netflix topplista.

Sådan popularitet utgör givetvis ett incitament att skapa mer, och nu står det klart att de har börjat producera en andra säsong. Vi har dock inget släppdatum för den, och även om den andra säsongen säkerligen varit planerad sedan tidigare, kan det nog dröja ett tag.

Serien följer League of Legends-karaktärerna Vi och Jinx, och deras liv i den undre världen Zaun. Man behöver inte ha spelat League of Legends för att uppskatta serien, så se till att titta om ni känner er sugna. Ni har väl förresten inte missat att singleplayer-spelet Ruined King: A League of Legends Story överraskningssläpptes för ett tag sedan?