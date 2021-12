Den svenska dubbningen av tv-The Witchers andra säsong gör rubriker och ger upphov till många glada skratt. Om man kommer att ta samma spår med spin-offen Blood origin, återstår att se.

Nu har vi hur som helst fått en teaser. I den får vi se huvudrollerna, spelade av Michelle Yeoh, Sophia Brown, och Laurence O'Fuarain som härjar, äventyrar och ser väldigt bistra ut. Serien utspelar sig hela 1200 år före The Witcher, och även om Geralt är gammal är han inte riktigt så åldersdigen att han kan göra ett gästspel.

The Witcher: Blood Origin tar alltså plats före the Conjunction of the Spheres, händelsen som fick olika världar att föras samman, med resultatet att alver, människor och monster tvingades trängas i samma värld. Där finns inga witchers ännu (häxkarlar!), men serien kommer att visa händelserna som leder fram til latt den första av bröderna skapas.

Serien har premiär 2022, på Netflix.