Glädjen var total när utvecklaren 2.21 meddelade att de skulle skapa Little Big Adventure 3 tillsammans med några av utvecklarna av originalspelen. Det har dock hänt en hel del under de korta månaderna sedan dess, och nu skriver Didier Chanfray – en av originalutvecklarna – att de istället för en uppföljare ska göra en reboot av serien.

De har ett första utkast av manuset för det tredje spelet, som heter Genesis of the Stellar Entity, men känner att de inte vill att den nya studions första projekt ska vara slutet på en serie. Istället vill de attrahera en större publik så att de därefter kan expandera varumärket och skapa fler äventyr på planeten Twinsun med omnejd.

Ett annat problem är givetvis pengar, eftersom Little Big Adventure inte är ett jättestort varumärke nuförtiden. Att från ingenstans släppa ett tredje spel är därför givetvis rätt riskabelt.

Det första reboot-spelet kommer att gå under namnet Twinsen's Little Big Adventure – för att särskilja det lite mer från Little Big Planet – och ska förhoppningsvis släppas under 2024, då serien fyller 30 år. Kärnteamet som skapar spelet är på runt tolv personer och budgeten hyfsat liten, så vi ska inte vänta oss AAA-kvalitet.

Förhoppningsvis lyckas de skapa något lika speciellt som originalspelen, så att vi en vacker dag faktiskt får uppleva Twinsen's Little Big Adventure 3.