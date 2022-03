Efter flera års vänta får Ubisofts svärdsvingar-spel For Honor äntligen crossplay. For Honor har fått mycket kärlek under åren av utvecklarna och kommer fortsätta få uppdateringar och innehåll under kommande år. En av de stora grejorna är crossplay. Det är oklart exakt när vi får möjligheten att slå in varandras skallar över plattformarna, men uppdateringen ska komma i fas två och fas ett släpps redan nästan vecka.

Crossplay kommer introducera möjlighet att spela i PVP och PVE mellan PC, Xbox och Playstation. Detta öppnar upp för att spela med vänner över alla plattformar, men kommer också minska kötiderna.

Här nedan är en trailer för vad som komma skall under året:

Spelar du fortfarande For Honor?