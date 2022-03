Två tunga namn har lämnat Perfect Dark-utvecklaren The Initiative de senaste månaderna. Men avhoppen är långt fler än så - uppemot halva personalstyrkan ser ut att ha lämnat företaget det senaste året. Det har VGC grävt fram genom de anställdas Linkedin-profiler.

Många avhoppare uppges ha haft viktiga positioner, bland annat en lead level designer och tre personer som tidigare jobbat med God of War. Totalt ska 34 personer ha lämnat företaget det senaste året, samtidigt som 12 nya tjänster tillsatts.

Perfect Dark-rebooten tillkännagavs 2020 och då stod The Initiative som ensam utvecklare. Men i september förra året kom beskedet att de får hjälp av Crystal Dynamics. Det skulle kunna betyda att The Initiatives roll varit störst i början av utvecklingen, och att personalminskningen är en naturligt följd av minskad arbetsbörda. Men anonyma anställda säger till VGC att det råder missnöje med toppstyrning i företaget och att spelet gått för långsamt framåt. Och att Crystal Dynamics klev in stämmer bra in med dessa uppgifter och de många avhoppen.

Studiochefen Darrell Gallagher säger till VGC att förändringar är en naturlig del i branschen, inte minst med en nystartad studio som drar igång ett nytt projekt. Men han menar att Perfect Dark går framåt och att studiorna samarbetar bra, men att mycket jobb återstår innan spelet är färdigt.

The Initiative bildades 2018 i Santa Monica, USA, och Perfect Dark är deras första projekt. Spelet har inget releasedatum, men förväntas släppas till pc och Xbox.