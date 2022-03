FZ-betyget är svalt, och prestandaproblem resulterar i rena rama Skalle-Per-moddar. Man kan lugnt säga att tendenserna för Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin inte är fantastiska.

Så som på FZ, så och i Japan. Twitter-kontot Game Data Library konstaterar att Stranger of Paradises första vecka på den japanska marknaden är den fjärde svagaste någonsin för en Final Fantasy-spinoff. Bara Chocobo's Dungeon (Wii), Crystal Chronicles: The Crystal Bearers (Wii) och Chocobo Tales (DS) har sämre statistik. Inte ens 50 000 har köpt spelet under första veckan.

I Japan, alltså. Dessutom ska vi vara medvetna om att detta rör fysiskt sålda ex – inte digitala. 46 849 själar har köpt spelet till Playstation 4 och 5. Kan det hämta sig efter den skrala starten?