Diablo Immortal har varit tillgängligt i beta-tappning ett tag nu, så även förregistrering, men bara på Android-enheter. Nu meddelar Blizzard, i ett försök att skrapa in Ios-kunderna, att man även kan förregistrera sig där. Och att alla som gör det innan lanseringen kommer att få en liten kosmetisk present.

Det som står på menyn är en The Horadrim cosmetic set, men det finns en liten hake. Det behövs 30 miljoner förregistreringar för att du ska få ditt set, så Blizzard kör lite pyramidspel här. Du måste också logga in i spelet och “göra klart en tutorial” för att få ditt The Horadrim.

Är det här en win eller inte får du avgöra själv, men är du nyfiken på spelet kan du kolla in vår förhandstitt från betan, skriven i slutet av förra året. Vår skribent var försiktigt positiv, även om spelsessionen såklart inte dämpade längtan efter Diablo 4.

Spelet ska släppas i år.