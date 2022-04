The Witcher 3 blev nyligen utsett till tidernas bästa rollspel i FZ:s forum, men spelarna som lirar på next gen-konsolerna väntar fortfarande på sin uppdaterade version. Och mer väntande kommer de att få göra, för CD Projekt Red har meddelat att de inte kommer att kunna hålla det release-fönster under årets andra kvartal som de tidigare gett.

I ett inlägg på Twitter skriver de att utvecklingen nu kommer att skötas av ett utvecklingsteam hos CD Projekt själva och att en pågående utvärdering av hur mycket jobb som återstår fått dem att skjuta upp släppet. Utvecklingen ska tidigare ha utförts av en rysk studio tillhörande Saber Interactive (som även utvecklade Switch-versionen av spelet), men nu ska den alltså ske internt istället.

Någon ny tidsram fick vi inte, men de lovar att hålla oss uppdaterade.