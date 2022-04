No Man's Sky har precis fått den nya uppdateringen Outlaws – som låter oss leka rymdpirater – men Hello Games har fler järn i elden. I en intervju med IGN säger högsta hönset Sean Murray att de under en tid jobbat på något som inte är en uppföljare till No Man's Sky, men som är precis lika ambitiöst.

Teamet som jobbar på det är litet, men Murray påpekar att det är så de gillar att jobba – det lilla pusselspelet The Last Campfire utvecklades till exempel av bara tre personer hos Hello games. Arbetet med No Man's Sky och det nya spelet ska heller inte påverka varandra, och de anställda sägs fritt kunna röra sig mellan projekten för att jobba med vad de gillar.

Spelet de nu jobbar på befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, men Murray hävdar att det är den typen av projekt som skulle "verka omöjligt att göra till verklighet även om tusen personer jobbade med det". Att de spinner vidare med att låta algoritmer skapa innehåll processuellt känns därför som en möjlighet.

Stora ord från Murray, hur som helst, även om vi får hoppas att han har lärt sig ett och annat om att inte ge alltför stora löften om kommande projekt.