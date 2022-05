Under 2020 rapporterade vi att Leslie Benzies – som lämnade Rockstar under 2016 och sedan stämde dem – hade lyckats dra in 370 miljoner kronor till sitt nya spelprojekt Everywhere, som utvecklas av hans företag Build a Rocket Boy. Då fick vi bara veta att det rörde sig om ett open world-spel med multiplayer i scifi-miljö.

Nu har det dock visat sig att företaget Galaxy Interactive har en presentation på sin webbplats (via Roberto Serrano), som bland annat inkluderar lite information om Benzies spel. Där kallas det för ett "riktigt Ready Player One" och beskrivs som ett AAA-spel med multiplayer som utspelas i en öppen spelvärld med ett episkt narrativ som utspelar sig över flera kapitel.

Men utöver denna kampanj ska spelet även bjuda på spelarskapat innehåll i en virtuell sandlåda, där spelare kan skapa egna världar och integrera både sociala interaktioner och streaming.

Med andra ord låter det misstänkt likt vad andra företag har kallat för "metaversumet" sedan det blev decenniets modeord. Vad det hela faktiskt resulterar i återstår att se, men Benzies har onekligen en diger meritlista och gott om erfarenhet.