I Lone Wolves, ute nu, får Infinte-spelare som föredrar multiplay visserligen ingen co-op , men däremot två nya kartor och spellägen - King of the Hill and Last Spartan Standing, samt såklart ett nytt battle pass med allt vad det innebär.

Kartorna har vi skrivit om tidigare:

”Catalyst är en symmetrisk Arena-karta med en bro som knyter ihop de två sidorna. Stora vatenfall och en övervuxen katedral kommer också att dra ögonen åt sig.”

”Breaker är istället en symmetrisk Big Team Battle-nivå placerad i ett stort skrotupplag, där en enorm banished-plasmastråle dominerar miljön. I ett blogginlägg skriver utvecklarna att banorna kommer att skilja sig radikalt från vad spelare tidigare har fått ta del av.”

Nu har vi också en releasetrailer för de som fortfarande tvekar om de ska hoppa på säsong två: