Chaos Gate är tillbaka efter 24 år, den här gången under namnet Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters. Under gårdagen släpptes spelet till pc, även om recensionerna började trilla in redan för några dagar sedan. Och det ser faktiskt riktigt bra ut på den fronten.

Open Critic rapporterar ett samlat betyg på 83/100, med individuella betyg så höga som 90/100. De taktiska striderna prisas för att vara roliga och uppmuntra aggressivt spelande, även om vissa tycker att spelet lider av svårighetstoppar då och då.

Ingen mindre än Uberpwnage tog sig en titt på det Xcom-liknande konceptet i en livestream under gårdagen, och ni kan se reprisen av den här. Även undertecknad har ett par timmar under bältet, och tycker att det känns riktigt stabilt.