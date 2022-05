Vi har nåtts av den tråkiga nyheten att David Ward har gått bort. Han har varit en väldigt tongivande ikon i Storbritanniens och världens spelindustri sedan 80-talet, främst via den stora spelutgivaren Ocean Software.

Företaget grundades 1983 som Spectrum Games och satsade under de kommande åren främst på kloner och konverteringar av arkadspel till populära hemdatorer, som Vic-20. De blev framförallt kända för filmlicensspel baserade på bland annat Robocop, Rambo och Batman. 1996 slogs de samman med Infogrames, och ett par år senare bytte det namn till Infogrames United Kingdom.

Under 2004 blev Ward invald i brittiska ELSPA (Entertainment and Leisure Software Publishers Association) Hall of Fame för sina bidrag till spelindustrin. Han blev 75 år gammal.