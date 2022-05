Ubisoft har släppt sin helårsrapport, och den bjöd på en del intressant information om när vissa spel kan tänkas släppas, inklusive problemkantade Skull & Bones.

I dokumentet skriver de att Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora och Mario + Rabbids: Sparks of Hope ska släppas under detta finansår, som pågår fram till 31 mars 2023. I ett tillhörande konferensstamtal specificerade ekonomichefen Frédérick Duguet att samtliga tre kommer att släppas under finansårets andra halva, som börjar 1 oktober 2022.

De har tidigare sagt att Avatar ska ska släppas under 2022, så räkna med ett släpp under årets tre sista månader, möjligtvis i samband med att den nya Avatar-filmen kommer ut på bio, vilket sker i december.

De var länge oklart om evighetsprojektet Skull & Bones någonsin skulle släppas, men nu verkar Ubisoft ha fått ordning på skutan. För ett tag sedan började de söka testare till det, och för ett par veckor sedan läckte en video.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope har vi inte fått se jättemycket av sedan utannonseringen i somras, men det har ryktats om ett släpp i jul, vilket alltså är fullt möjligt.