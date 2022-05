Criterion Games och Codemasters Cheshire-studio har under en tid samarbetat, och nu har ägaren Electronic Arts valt att göra detta samarbete lite mer officiellt. I en serie tweets skriver Codemasters att Cheshire-studion numer kommer att vara en del av Criterion och att de tillsammans ska bygga framtiden för Need for Speed.

Cheshire-studion består till stor del av personer som tidigare jobbade på nu nedlagda Evolution Studios, som gav oss Motorstorm och Driveclub. Codemasters anställde dem efter nedläggningen, och de har därefter utvecklat Motorstorm-liknande Onrush, vilket följdes upp av Dirt 5.

Nu får vi hålla tummarna för att de lyckas injicera lite adrenalin i Need for Speed-serien och låta den få nytändning.