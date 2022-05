Tänker du ofta på vilken blomma The Huntress gillar mest när hon jagar dig i Dead by Daylight? Låter du dig frivilligt fångas av The Trapper för att få känna hans starka armar runt dig? Då kanske Hooked on You är något för dig, som utannonserades under spelets 6-årsjubileum.

Japp, det är en dejting-sim där vi ska försöka charma de olika ondingarna från spelet. Det utspelar sig på Murderer's Island och låter oss flirta med The Spirit, The Trapper, The Wraith och The Huntress. Genom att spela våra kort rätt kan vi nästla oss in i deras hjärtan och upptäcka mörka hemligheter på vägen. Det gäller dock att passa sig, eftersom snedsteg kan leda till att man blir bragd om livet.

Flera unika slut för varje mördare utlovas, från sann kärlek till ren avsky, och det ska släppas i sommar på Steam.