Förra året fick vi reda på att det nästan 20 år gamla och otroligt hyllade rollspelet Star Wars: Knights of the Old Republic skulle få en remake, och miljontals nördröster vrålade av njutning. Det är Embracer-ägda Aspyr som har haft hand om projektet, men i en kvartalsrapport från Embracer meddelar de att företaget har fått förstärkning.

Det är Saber Interactive som hjälper till med mastodontprojektet, vilket känns logiskt med tanke på att Aspyr placerades under just Saber i företagshierarkin när det förstnämnda företaget köptes av Embracer under 2021. Saber är just nu aktuella med nysläppta Evil Dead, som lyckades sälja en halv miljon exemplar under sina första fem dagar på marknaden.

Saber Interactive-bossen Matthew Karch sa att de har stor erfarenhet av att skapa såna här produkter, bland annat med Halo-spelen. Han betonar att det är en massiv produkt som kräver stor ansträngning och gott om tid för att bli bra, speciellt med tanke på att det är ett väldigt gammalt spel som de i princip varit tvungna att bygga om från grunden. Han tror även att de kommer att dela med sig om mer om projektet under de kommande månaderna.

(börjar vid 2:23:20)