Sony öppnade kvällens Playstation 5-visning med en rejäl överraskning - det blir en remake av Star Wars: Knights of the Old Republic! Biowares duktigt hyllade rollspel från 2003 får alltså en PS5-uppfräschning i regi av Aspyr.

Lucasfilm har gått ut med att spelet görs till Playstation 5 och pc. Sony säger att det är "a console exclusive on Playstation 5 at launch", vilket lär betyda att det kommer till fler konsoler längre fram. Frågan är vilka - Xbox? PS4? Switch?