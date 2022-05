Den digitala versionen av det otroligt populära brädspelet Gloomhaven släpptes till slut på riktigt i oktober förra året efter över två år i early access. Det fick riktigt bra omdömen och ansågs vara en bra konvertering av originalspelet, i all sin oförlåtliga prakt. För en vecka sedan släpptes dessutom expansionen Jaws of the Lion, och nu meddelar utgivaren Asmodee Digital att även konsolspelare ska få ta del av härligheten.

Via Twitter skriver de att Gloomhaven ska komma till konsoler någon gång under 2023, och ger oss även en kort trailer. PC-versionen utvecklades av Flaming Fowl Studios, men konsolkonverteringen verkar det vara Saber Interactive som står för, som tillsammans med Asmodee ägs av svenska Embracer. Några specifika plattformar har de inte delat med sig av, men en kvalificerad gissning är Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S, och kanske även Switch.