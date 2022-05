När Final Fantasy IX släpptes strax efter millennieskiftet var det en återgång till allt det vi förknippade serien med under NES- och SNES-erorna: kristaller, prinsessor och drakar.

Det var kort sagt en saga, som många alltjämt håller varmt om hjärtat. Det är exempelvis Hironobu Sakaguchis, seriens pappa, favoritdel. Någon remake-behandlig à la Final Fantasy VII har spelet (ännu?) inte fått, men i fjol avslöjades det att en barnvänlig animeserie var på gång.

Animation Magazine har intervjuat Bruno Danzel d'Aumont, som arbetar för Cyber Group Studios som producerar animen. Enligt honom kommer studion visa flertalet projekt under Licensing Expo i Las Vegas i veckan, så som Final Fantasy IX. Det är svårt att missförstå den här meningen:

Final Fantasy IX will be presented for the first time.