Vid midnatt är det dags för en ny State of Play-sändning från Sony, med 30 minuters spelnyheter för Playstation 5-intresserade. Du ser sändningen i spelaren ovan, och sen ligger FZ:s kommentarsfält och väntar på dina åsikter.

Vi kommer få tjuvkika på ett gäng spel till Playstation VR 2 och ett par avslöjanden om tredjepartsutvecklade spel. Det är vad Sony lovat, och vanligtvis håller de sig till det. Men vi kanske vågar hoppas på någon liten godbit från PSVR2.

Sändningsstart vid midnatt alltså. Be there, or be... piggare i morgon.