Vid midnatt är det deadline för att gissa snittbetyget för Mafia: The Old Country hos Opencritic. Så om du inte tippat än, gå in på FZ High Score och gör det – nu!

Mafia: The Old Country släpps den 8 augusti. Det kodas av Hangar 13, som gjorde både trean och den utsökta remaken av första spelet. Det nya spelet utspelas under tidigt 1900-tal på Sicilien, istället för i USA som de tre föregångarna.

FZ High Score handlar alltså om att gissa snittbetyg på Opencritic. Vi är mitt i den tredje säsongen, och kvar att tippa på är bland andra Metal Gear Solid Delta: Snake Eater och Gears of War-remaken. Du kan hoppa in nu även om du inte varit med från start. Sen startar säsong fyra vid månadsskiftet augusti-september.