Spel som skapats av ensamma utvecklare är alltid fascinerande, och ett som ser lite extra intressant ut är We Who Are About To Die av belgaren Jordy Lakiere. Som namnet antyder är det ett gladiatorspel med fysikbaserade strider inspirerade av bland andra Mount & Blade och Exanima. En annan inspirationskälla är gladiatorspelet Colosseum: Road to Freedom, som släpptes 2005.

Som sig bör kommer vi att börja i botten och kämpa oss upp i gladiatorrankerna och till flådigare arenor och bättre utrustning. Mellan striderna måste man även ta hand om sin karriär genom att upprätta träningspass, muta personer för att få information och anlita proffshjälp. Utrustningssystemet är i sin tur helt modulärt, så man kan blanda lite som man vill, och utöver det finns det även färdigheter att använda och utveckla.

Det är tänkt att först släppas i early access på Steam någon gång i sommar, och fram tills dess kan man testa en demo här. Early access-tiden säger han är svår att uppskatta, men räknar med runt 8–12 månader.