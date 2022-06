Rykten och Bloober Team går numer hand i hand. Viskningar om Silent Hill har hängt dem i hasorna länge nu, vilket inledningsvis uttryckligen dementerades av dem och sedermera övergick till att de inte ville kommentera och enbart sa att utannonseringar om framtida projekt är på gång.

Huruvida de verkligen jobbar med ett Silent Hill-spel återstår att se, men att ett nytt Layers of Fear-spel är på väg vet vi redan, eftersom vi fick en teaser-trailer för det förra året. Det rörde sig dock inte om en regelrätt utannonsering, eftersom vi inte ens fick ett namn på spelet. Någon som säger sig veta vad det ska heta är dock speljournalisten Tom Henderson, som rapporterar att det heter Layers of Fears, alltså med "s" på slutet.

Han säger dessutom att spelet ska släppas tidigt under 2023, vilket går stick i stäv med årtalet "2022" som inkluderades i spelets teaser. Nåväl, förseningar är vi hyfsat vana vid i spelvärlden. Bloober Team har även lagt upp en ny bild på Layers of Fear 2-kontot på Twitter, där de skriver: "Reach beneath the surface and uncover the source of your fears".

Bloober Team är en av 30+ deltagare på Summer Game Fest, så en ordentlig utannonsering av spelet under evenemanget (som drar igång i morgon) känns inte alltför långsökt.