Efter Layers of Fear och Layers of Fear 2 kommer Layers of Fears. Mitt bland alla Silent Hill-rykten återvänder Bloober till spelet som satte dem på skräckkartan. Vi har fått en teaser, Bloober har snackat lite om det, och nu får vi en första trailer från spelet, som alltså heter Layers of Fears.

Unreal Engine 5-skräcken släpps "tidigt 2023" till pc (Epic), PS5 och Xbox Series-konsolerna.