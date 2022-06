När rollspelsestradörerna på Obision presenterade en av sina nya titlar under Microsofts event 12 juni, så kom det spridda kommentarer både från redaktionen och från er som följde med i chatten. Det blev inget Avowed eller för den delen The Outer Worlds 2, utan istället fick vi ett detektivspel som hämtat sin estetik från de där gamla böckerna som munkarna så frenetiskt ritade och skrev under medeltiden.

I Pentiment (blir det ett modernt "I rosens namn"?) tas vi med till 1500-talets Tyskland, och ikläder oss den lusangripna vadmalsdräkten tillhörande den resande konstnären Andreas Maler, vars arbete är att bildsätta de böcker som munkarna i olika kloster skriver. Maler (målare) blir såklart indragen i någon form av mordmysterium, och det är din uppgift att lösa det hela. Och allt är som sagt inramat i något som mest ser ut som någon sorts Instagram-inlägg från Muralgranskaren.

Josh Sawyer (Icewind Dale, New Vegas, Pillars of Eternity) chefar över projektet. Spelet ska släppas i november till PC och Xbox.