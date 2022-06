Svenska Expansive Worlds – som ägs av Just Cause-skaparna Avalanche Studios – gav oss under 2017 det rofyllda och bedårande vackra jaktspelet The Hunter: Call of the Wild. Det fick hyfsade recensioner från spelmedier, men presterade desto bättre i användarrecensionerna på bland annat Steam. Nu är det tillbaka med ytterligare ett spel i Call of the Wild-serien, och den här gången ska vi ut på vattnet.

Call of the Wild: The Angler har kastat om titeln lite, men likt föregångaren verkar fokus fortfarande ligga på en långsammare naturupplevelse. Återigen vankas det en öppen spelvärld som vi får utforska bäst vi vill. Havet lyser med sin frånvaro, men det finns istället gott om sötvattensjöar och floder, i vad som ser ut att vara Nordamerikanska landskap. För att ta oss mellan de bästa fiskeplatserna har vi inte bara tillgång till båt, utan även bil.

Vidare kan man supa in atmosfären på egen hand eller tillsammans med upp till elva andra spelare. Tyvärr verkar det inte som att stöd för virtual reality står på menyn, trots att spelet känns som klippt och skuret för det. Call of the Wild: The Angler ska släppas på pc senare i år och till "konsoler" vid ett senare tillfälle.