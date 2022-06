Into the Breach släpptes under 2018 (recension här) och utvecklades av Subset Games, som även står bakom fantastiska Faster Than Light. Nu verkar det som att de vill blåsa lite liv i spelet, och det görs inte bara genom att lägga till en hel del nytt innehåll i en gratis Advanced Edition-uppdatering, utan även att släppa det till mobiler.

Men vi tar de dåliga nyheterna först, och det är att man måste vara Netflix-prenumerant för att spela Into the Breach på Android och Ios när det släpps den 19 juli. Det är exakt samma spel som släppts till andra plattformar, men med ett nytt, touchscreen-vänligt användargränssnitt. Mobilversionerna kommer dessutom att inkludera det nya innehållet. En fysisk Switch-version släpps även i oktober 2022.

Advanced Edition-uppdateringen blir helt gratis på alla plattformar och släpps också den 19 juli. Den inkluderar fem nya mechs att ratta, nästan 40 nya vapen och nya förmågor för piloterna att lära sig. Vi får även nya fiender, bossar och uppdragstyper att testa dessa på. Som lax på sillen ska spelet dessutom översättas till svenska.