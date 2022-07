Mest hype blev det kring Nintendo 64-spelen, när premium-tjänsten Expansion Pack avslöjades till Nintendo Switch Online. Lite i skymundan har vi även ett Mega Drive-bibliotek, som huserar bland andra Sonic 2, Shinobi III, Shining Force, Phantasy Star IV och Golden Axe. Nu blir det påfyllning.

Kvartetten som lagts till är Comix Zone, ett utmanande beat 'em up som kom lite för sent under Mega Drives livscykel för att bli en succé. Zero Wing släpptes 1990, är kompetent och världskänt för citatet "All your base are belong to us". Run and gun-titeln Target Earth släpptes samma år.

Mega Man: The Wily Wars är 16 bits-remakes av de tre första NES-spelen, plus nykomlingen Wily Tower. Ett slags Super Mario All-Stars för Capcoms, där och då, största ikon. Nytt Mega Man, när?