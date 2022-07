Spelhösten 2022 blev just ett par ton tyngre - Sony har just släppt datumet för God of War: Ragnarök. Den 9 november är dagen att kryssa in i kalendern, och eventuellt ta semester på.

Som om inte det vore nog får vi också en ny trailer (förrenderad), där far och son får nytta av sina vapen. Du ser den högst upp i den här nyheten.